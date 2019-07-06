موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت 6/7/2019 والقنوات الناقلة.. رابط مشاهدة ماتش مصر



يدخل منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري مباراة من العيار الثقيل ضد جنوب أفريقيا مساء اليوم السبت الموافق 6/7/2019 في إطار منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس

أمم أفريقيا.





ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.





وكان منتخب مصر قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد أن تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بينما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على ناميبيا بهدف نظيف.





ويتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه





وسيكون الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا على موعد مع مباراة نارية ضد الفائز من "نيجيريا والكاميرون" ويتوقع أن يكون صدام قوي مرتقب للفراعنة حال صعودهم إلى دور ربع نهائي بطولة كان 2019.





وسيتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر على قناتي بي إن سبورت ماكس bein max 1+2 بصوت المعلقين على محمد علي فيما يمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة مجاناً عبر قناة تايم سبورت Time Sport على البث الأرضي بتعليق حاتم بطيشة.