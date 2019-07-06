ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أغنية عراقية تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي!

السبت 06/يوليه/2019 - 02:45 ص
أغنية عراقية تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

حققت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم، ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وحققت الأغنية منذ طرحها عبر يوتيوب في 11 يونيو الماضي وحتى الآن أكثر من 56,316,422  مشاهدة.

الأغنية  من كلمات: آدم وألحان: أزهر حداد وتوزيع: حسام الدين. 


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
18:00
-
الكاميرون
مصر
-
x
21:00
-
جنوب أفريقيا