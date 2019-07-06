أغنية عراقية تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي!





حققت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم، ملايين المشاهدات في وقت قياسي للغاية منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية منذ طرحها عبر يوتيوب في 11 يونيو الماضي وحتى الآن أكثر من 56,316,422 مشاهدة.





الأغنية من كلمات: آدم وألحان: أزهر حداد وتوزيع: حسام الدين.







