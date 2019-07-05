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شاهد.. نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنها (فيديو)

السبت 06/يوليه/2019 - 02:22 ص
شاهد.. نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنها (فيديو)
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نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو من حفل زفاف ابنها عبد الرحمن، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهورها نشوى مصطفى ومحبيها الذين شاركوا المقطع على نطاق واسع.

وأقيم الحفل وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، كان أبرزهم الفنان ماجد الكدواني وإدوارد وأنوشكا ومنال سلامة.

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