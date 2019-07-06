باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة نارية عبر غلافها الصادر بتاريخ اليوم السبت بشأن مستقبل البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها أن نادي باريس سان جيرمان يُفضّل بيع نيمار إلى ريال مدريد، وأن علاقة النادي الفرنسي مع برشلونة في غاية السوء ولذلك عُرض اللاعب على البرنابيو.





وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد سئل اليوم، في المؤتمر الصحفي لتقديم فرينكي دي يونج، عن مستقبل نيمار حيث قال: "اللاعب يريد الرحيل من باريس لكن الفريق الفرنسي متمسك به".





وتابع: "لا أحب التحدث عن لاعبين من الفرق الأخرى. أفضل عدم الإجابة، أود أيضًا ألا يتحدث أحد عن لاعبي برشلونة، أنا ما زلت أعتقد أن ديمبيلي أفضل من نيمار".



