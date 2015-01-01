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تعرف على موعد طرح ألبوم هيثم شاكر المرتقب

السبت 06/يوليه/2019 - 01:59 ص
تعرف على موعد طرح ألبوم هيثم شاكر المرتقب
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استقر المطرب هيثم شاكر على موعد طرحه ألبومه الغنائي المرتقب ليكون مطلع أغسطس المقبل هو الموعد النهائى لطرحه بالأسواق.

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، فيما انتهى شاكر، من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد.

فالأغنية الأولى بعنوان "متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم باخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.


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