تعرف على موعد طرح ألبوم هيثم شاكر المرتقب

استقر المطرب هيثم شاكر على موعد طرحه ألبومه الغنائي المرتقب ليكون مطلع أغسطس المقبل هو الموعد النهائى لطرحه بالأسواق.





ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، فيما انتهى شاكر، من تصوير 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد.





فالأغنية الأولى بعنوان "متوصنيش"، والثانية "ياحبيبة"، والثالثة "افترقنا"، ويقوم باخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.







