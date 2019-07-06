ميسي يعقد اتفاقاً مع رئيس برشلونة

عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، اتفاقاً مع ليونيل ميسي لإعادة البرازيلي نيمار إلى الكامب نو مجدداً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن رئيس برشلونة بارتوميو يريد عودة نيمار إلى برشلونة وقد وعد ليون يل ميسي ببذل قصارى جهده لضمه بجانب أنطوان جريزمان.





وذكر الموقع أن ليونيل ميسي وبارتوميو اتفقا على إعادة نجم باريس سان جيرمان نيمار الذي أبدى رغبته في العودة هذا الصيف.