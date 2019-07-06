ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يعقد اتفاقاً مع رئيس برشلونة

السبت 06/يوليه/2019 - 01:58 ص
ميسي يعقد اتفاقاً مع رئيس برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، اتفاقاً مع ليونيل ميسي لإعادة البرازيلي نيمار إلى الكامب نو مجدداً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن رئيس برشلونة بارتوميو يريد عودة نيمار إلى برشلونة وقد وعد ليونيل ميسي ببذل قصارى جهده لضمه بجانب أنطوان جريزمان.


وذكر الموقع أن ليونيل ميسي وبارتوميو اتفقا على إعادة نجم باريس سان جيرمان نيمار الذي أبدى رغبته في العودة هذا الصيف.


وأشار الموقع الفرنسي إلى أن مسؤولي نادي برشلونة يستعدون للترحيب بانضمام الدولي أنطوان جريزمان للبارسا وذلك خلال الأسبوع المقبل.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
18:00
-
الكاميرون
مصر
-
x
21:00
-
جنوب أفريقيا