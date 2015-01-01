فيلم إيراني بمهرجان كرامة-بيروت يثير التساؤلات عن عائلات تنظيم داعش الإرهابي

أثار الفيلم الوثائقي (نساء بأقراط البارود) للمخرج الايراني رضا فرهمند تساؤلات عدة بين الحاضرين من جمهور مهرجان كرامة-بيروت لأفلام حقوق الإنسان حول معاناة النساء في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي





يبدأ الفيلم الذي عرض يوم الخميس في سينما متروبوليس بتقرير صحفي تجريه المراسلة الحربية العراقية نور الحلي عام 2016 عن عمليات الجيش العراقي للتصدي لتنظيم الدولة في مناطق تلعفر وكوجو والحويجة.





وهناك تقضي نور شهرين متواصلين مع فريق عمل مؤلف من خمسة تقنيين والمخرج فرهمند لتصبح في مواجهة عائلات التنظيم المتشدد للمرة الأولى في المعسكرات التي جمعت زوجات وأولاد المقاتلين.





قوة الفيلم تكمن في حياده بالدرجة الأولى حيث تتجول الكاميرا بحرية دون أي سيناريو مسبق فتنتج صورا غنية وحقيقية.





والفيلم الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الألفية الدولي للأفلام الوثائقية في بلجيكا يكتسب قوته أيضا من الجرأة في إعلاء صوت نساء وأطفال همشهم الإعلام وهم ضحايا فعكس الجانب الإنساني والواقع الاجتماعي المصاحب لصعود وانحسار تنظيم داعش الإرهابي.





وقال المخرج في مقابلة مع رويترز ”أردت ان أظهر الأحداث غير المرئية والمواضيع الحقوقية البحتة في الفيلم، لنقل أفظع معاناة إنسانية في التاريخ الحديث، فما حصل في العراق وسوريا في الحرب الأخيرة هو أفظع من دراما إنسانية.. هو مأساة“.





وأضاف ”فيلمي هو العمل الأول الذي دخل هذه الجبهات في ذلك الوقت، والأول الذي نقل وجهة نظر الطرفين، وكنا نوجه أسئلتنا للطرفين من النزاع من دون البحث في الحق على من“.





وتابع قائلا ”كنت أصور المشاهد كلها مع مصورين اثنين لكن عندما يكون المشهد حربيا وعسكريا أو إنسانيا محضا، لا يعود للمخرج دوراً مهماً، تصبح الكاميرا هي المحرك والمخرج ونمشي كلنا كما تتطلب الأحداث مثلما حدث عندما قصفت إحدى المدرعات التي كنا كفريق عمل مع الجيش على متنها“.





وقالت ثناء وهي سورية وناشطة في مجال حقوق الإنسان بعد الفيلم الذي استغرق عرضه 77 دقيقة ”الفيلم جريء ومهم، لكنه لم يحترم أساسيات حماية الاطفال والنساء وعرض وجوههم وكانت الصحفية توجه أسئلة قاسية لأطفال ونساء هم في وضع حرج“.





أما حسان وهو مصور فقال ”هذا الفيلم مهم لأنه يلقي الضوء على معاناة النساء كعنصر ضعيف في الحرب، من دون أن يكون لهن أي ذنب. فهن ظلمن من داعش ومن ثم ظلمن من الحكومات التي عاملتهن بشكل غير لائق وغير إنساني في كثير من الأحيان“.





ويختتم مهرجان كرامة-بيروت دورته الرابعة مساء الأحد القادم مع الفيلم الروائي (يوم فقدت ظلي) للمخرجة السورية المقيمة في فرنسا سؤدد كعدان.







