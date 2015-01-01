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جوزيه يتوقع قيادة هذا اللاعب للفراعنة أمام جنوب إفريقيا

السبت 06/يوليه/2019 - 01:51 ص
جوزيه يتوقع قيادة هذا اللاعب للفراعنة أمام جنوب إفريقيا
جوريه
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ريهام عبد المحسن
 
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توقع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مشاركة مروان محسن نجم المنتخب الوطني أساسيا على حساب أحمد علي لما يمتلكه من خبرات.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"اتوقع مشاركة مروان محسن أساسيا غداً على حساب أحمد علي لما يمتلكه من خبرات مع المنتخب وجنوب أفريقيا ستلعب على الهجمات المرتدة غدًا".

وأضاف :"لا يوجد في دور الستة عشر أفضلية لمنتخب على آخر والجميع مرشح للفوز".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"إهدار زياش لركلة الجزاء تسببت في الضغط على لاعبي المغرب".
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