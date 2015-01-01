ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد بيومي يكشف أسباب فوز بنين على المغرب في أمم أفريقيا

السبت 06/يوليه/2019 - 01:48 ص
خالد بيومي يكشف أسباب فوز بنين على المغرب في أمم أفريقيا
بيومي
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
ثرح الناقد الرياضي خالد بيومي بأن التزام بنين تكتيكيا أمام المغرب ساهم في تأهلها لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.

وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" يجب أن تستغل مصر الفرصة وتسجل هدف مبكر لارباك جنوب أفريقيا التي ستعتمد على القوة البدنية أمام مصر".

وأضاف :"من رأيي حكيم زياش لم يأتي للبطولة".

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " بنين التزمت بالجانب التكتيكي أمام المغرب واعتمدت على غلق المساحات أمامها".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
-
x
18:00
-
الكاميرون
مصر
-
x
21:00
-
جنوب أفريقيا