خالد بيومي يكشف أسباب فوز بنين على المغرب في أمم أفريقيا



وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" يجب أن تستغل مصر الفرصة وتسجل هدف مبكر لارباك جنوب أفريقيا التي ستعتمد على القوة البدنية أمام مصر".



وأضاف :"من رأيي حكيم زياش لم يأتي للبطولة".



واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : " بنين التزمت بالجانب التكتيكي أمام المغرب واعتمدت على غلق المساحات أمامها".

ثرح الناقد الرياضي خالد بيومي بأن التزام بنين تكتيكيا أمام المغرب ساهم في تأهلها لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.