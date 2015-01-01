حماقي يشعل زفاف نجل ماجد المصري وسط رقص النجوم والمشاهير (صور)





أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل زفاف المخرج "احمد المصري"نجل الفنان الكبير ماجد المصري ومهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق وذلك على شاطئ مدينة العلمين الجديدة وسط رقصات نجوم الفن والإعلام والمشاهير.





افتتح حماقي، فقرته بأغنية "نفسي ابقى جنبه" بعدها حرص على تهنئة العروسين وصديقه الفنان ماجد المصري والد العريس بالإضافة الي الموسيقار حسن إش إش.. بعدها صعد نجوم مسرح مصر وحمدي بدر، شيماء سيف بصحبة ماجد المصري علي خشبة المسرح لمشاركة العروسين وحماقي الغناء ووصلات الرقص المتتالية على اغاني يزلزل, وجرا إيه وأحلى حاجه فيكي ويا ستار وادي اللي بالي وواحدة واحدة ويا انا يا انت وراضيني وغيرها وسط أجواء الهواء الطلق علي شاطئ العلمين الجديدة.

















حضر الحفل من نجوم الفن والمشاهير أمير كرارة ،الاعلامي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ،أكرم حسني والمنتج وليد منصور ود. اشرف زكي ، روجينا ، المخرج محمد سامي ،بوسي، مصطفي خاطر ، اس اس ، محمد أنور ،المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر ،كابتن محمد زيدان وحرمه والإعلامية بوسي شلبي ومني اش اش والدة العريس وعصام الإمام وحسام داغر وأحمد عاطف وأحمد إبراهيم وداليا البحيري وزوجها وشيماء سيف ،جد العريس الموسيقار حسن أش اش والمنتج أحمد أيوب وخبيرة الطهي داليا مطر.. بالإضافة إلي عدد كبير من أصدقاء العروسين.

.







