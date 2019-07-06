أزمة جديدة في معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا بـ"كان 2019"

نشبت أزمة داخل صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفندق الإقامة، قبل ساعات قليلة من مواجهة جنوب إفريقيا، بدور الستة عشر للأمم الإفريقية.





وجاءت الأزمة بعد اصطدام فتاة داخل أروقة الفندق، باللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، عقب خروجه من جلسة داخل حمام السباحة للتأهيل من إصابته.





وكشف "مراسل الفجر الرياضي"، أن الأزمة تصاعدت بعد تدخل كريم عبده حارس والمسئول عن تأمين الفراعنة، بالبطولة.



