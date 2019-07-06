أزمة جديدة في معسكر الفراعنة قبل مواجهة جنوب أفريقيا بـ"كان 2019"
نشبت أزمة داخل صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفندق الإقامة، قبل ساعات قليلة من مواجهة جنوب إفريقيا، بدور الستة عشر للأمم الإفريقية.
وجاءت الأزمة بعد اصطدام فتاة داخل أروقة الفندق، باللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، عقب خروجه من جلسة داخل حمام السباحة للتأهيل من إصابته.
وكشف "مراسل الفجر الرياضي"، أن الأزمة تصاعدت بعد تدخل كريم عبده حارس والمسئول عن تأمين الفراعنة، بالبطولة.
وقال مصدر في تصريحات، إن المشكلة التي أثيرت داخل فندق إقامة اللاعبين ليس لها أي علاقة باللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، كما أشيع بالساعات الماضية.
وأضاف المصدر، "المشكلة بدأت عندما كان يخوض كوكا، جلسة داخل حمام السباحة، وعند خروجه اصطدم مع فتاة دون قصد".
وتابع، " اللاعب اعتذر فورا عقب ذلك الموقف، لكن فوجئ الجميع بتدخل "كريم عبده" حارس المنتخب والمسئول عن تأمين البعثة، في حوار حاد مع الفتاة، وتدخل إيهاب لهيطة مدير المنتخب، لإنهاء الموقف، مطالبا عبده بالإعتذار ، إلا أنه رفض الأمر تماما مؤكدا أنه لم يخطئ بحقها".
واختتم، "حاول لهيطة إنهاء الموقف مع الفتاة من جانبه، ولكنها رفضت بداعي تكبر الحارس، وأصرت على إجراء محضر رسمي ضده".
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.