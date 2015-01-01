"الديكتاتور التركي 10%".. فيلم وثائقي جديد يكشف فضائح الفاسد والخائن أردوغان (فيديو)

أعدت قناة "إكسترا نيوز" فيلمًا وثائقيًا جديدًا، كشفت فيه فضائح جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





ووصف الفيلم الرئيس التركي بـ"الخائن.. المزور.. الفاسد.. الديكتاتور.. أردوغان 10%"، والتأكيد أن هذه الألقاب أطلقت عليه من أصدقاء الأمس الذين أصبحوا خصومه اليوم، ولكن يظل لقبه الذي لن ينساه هو أردوغان10%.









كما أكد الفيلم الوثائقي، أن أردوغان الذي خرج من أحياء إسطنبول الفقيرة متسللًا إلى كرسي الحكم عبر طرق ملتوية ومتخفيًا بالدين، عرف طريقه إلى الفساد بعد توليه بلدية إسطنبول، واستغل منصبه ليصبح من الأغنياء؛ حيث كان يأخذ عمولة 10% عن كل صفقة عامة.





وأشار الفيلم، إلى أن نجلة الرئيس التركي، درست في جامعة أمريكية مرموقة على حساب أحد أصدقائه الأغنياء، كما أن لديه قصرًا بناه له صديق آخر، وجنت عائلته بين عامي 2008 و2015 نحو 30 مليون يورو في صفقة واحدة حسب ما كشفه مكتب محاماة في مالطة.





وأوضح الفيلم، أن أردوغان، نكل بخصومه ليسلك طريق الخيانة بعد وصول حزبه إلى السلطة لأول مرة في تاريخه، حيث تركزت دعاية الحزب على كون أردوغان تلميذًا لنجم الدين أربكان ولكن سرعان ما نكل أردوغان بأستاذه.





وأوضح الفيلم، أن أردوغان، فشل في أن يخضع المعارضة حتى بتهديد عائلتهم، وهو ما كشفه المعارض أكرم إمام أوغلو، كما تسبب أردوغان بسياسته في تدمير الاقتصاد التركي والعملة المحلية مقابل الدولار مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام، كما فشل أيضًا في السيطرة على هروب المستثمرين.



