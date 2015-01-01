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أصحاب محلات الهواتف بالمنوفية: "أسعارنا لا تتوقف على الوقود"

السبت 06/يوليه/2019 - 02:40 ص
أصحاب محلات الهواتف بالمنوفية: أسعارنا لا تتوقف على الوقود
هواتف المحمول
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أحمد الباهي
 
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أكد عدد من أصحاب محلات الهواتف بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، أن ارتفاع أسعار الوقود بالتأكيد sيؤدي إلى تحريك أسعار العديد من السلع ووسائل النقل بمختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن أسعار هواتف المحمول لا ترتبط على الإطلاق بأسعار الوقود، بل إنها مرتبطة فقط بسعر الدولار، مؤكدًا أن هذا التغيير في الأسعار خلال هذه الآونة لا يشمل هواتف المحمول.
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