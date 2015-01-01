ماني يعتذر للشعب السنغالي.. تعرف على السبب

اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال لجماهير بلاده عقب إهدار ركلة جزاء أمام أوغندا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في دور ال١٦ لبطولة كأس أمم إفريقيا.





وقال ماني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما اهدرت مرتين حتى الان في البطولة".





وأضاف قائلا: "منتخب بلادي يأتي أولا، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء اذا حصلنا عليها مستقبلا".



