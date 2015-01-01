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تحدي "غطاء الزجاجة" يجتاح العالم.. عمرو أديب: "طبعا أنا بعمله كل يوم"

السبت 06/يوليه/2019 - 03:18 ص
تحدي غطاء الزجاجة يجتاح العالم.. عمرو أديب: طبعا أنا بعمله كل يوم
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتشار تحدي غطاء الزجاجة، قائلا: "السوشيال ميديا له حاجات غريبة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ساخرا: "طبعا أنا بعمل تحدي الزجاجة كل يوم الصبح"، متوقعا أن يشارك في هذا التحدي نجوم مصريين وعرب الفترة المقبلة.

وأضاف "أديب"، "الدنيا مقلوبة، ومش عارف مين اللي بيعمل التحديات دي".
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