تحدي "غطاء الزجاجة" يجتاح العالم.. عمرو أديب: "طبعا أنا بعمله كل يوم"
السبت 06/يوليه/2019 - 03:18 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انتشار تحدي غطاء الزجاجة، قائلا: "السوشيال ميديا له حاجات غريبة".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ساخرا: "طبعا أنا بعمل تحدي الزجاجة كل يوم الصبح"، متوقعا أن يشارك في هذا التحدي نجوم مصريين وعرب الفترة المقبلة.
وأضاف "أديب"، "الدنيا مقلوبة، ومش عارف مين اللي بيعمل التحديات دي".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ساخرا: "طبعا أنا بعمل تحدي الزجاجة كل يوم الصبح"، متوقعا أن يشارك في هذا التحدي نجوم مصريين وعرب الفترة المقبلة.
وأضاف "أديب"، "الدنيا مقلوبة، ومش عارف مين اللي بيعمل التحديات دي".
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