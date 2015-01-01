"التعليم": فرصة خريج المدارس التطبيقية في الحصول على فرصة عمل أكبر من المدارس الأخرى

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قالت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن عدد مدارس التعليم الفني في مصر 1400 مدرسة.



وأشارت عز، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ضرورية لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن فرصة خريجي المدارس التطبيقية في الحصول على فرصة عمل أكبر من خريجي المدارس الأخرى.



وأوضحت مستشار وزير التربية والتعليم، أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مسار في الكليات الفنية التي تواب إمكانياتهم.

