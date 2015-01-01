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هل يرحل نجم تشيلسي إلى الملكي في الموسم المقبل؟

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:05 م
هل يرحل نجم تشيلسي إلى الملكي في الموسم المقبل؟
نجولو ​كانتي
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ريهام عبدالمحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين ​زيدان المدير الفني لريال مدريد​ على استعداد للانتظار حتى الموسم المقبل للتعاقد مع نجولو ​كانتي​ نجم تشيلسي.

وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي أن زيدان يرغب في ضم كانتي​ ولكن بعد إجراء استفسارات بشأن توفر كانتي في سوق الانتقالات هذا الصيف.

وأكد الموقع الفرنسي رفض تشيلسي التفكير في بيع كانتي في هذه المرحلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه بذلك فإن زيدان سينتظر حتى الصيف المقبل للتوقيع مع كانتي الذي يرغب في العمل مع مواطنه في المستقبل.
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المزيد عن: نجولو ​كانتي زيدان ريال مدريد تشيلسي
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