ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا تتعهد بدعم الجيش الفنزويلى لمفاومة أعداء "مادورو"

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:05 م
روسيا تتعهد بدعم الجيش الفنزويلى لمفاومة أعداء مادورو
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا ستقوي جيش فنزويلا لمقاومة "الأعداء" الذين يريدون زعزعة استقرار البلاد.

وقال ريابكوف، متحدثًا في يوم الاستقلال الفنزويلي، إن موسكو ستواصل توفير المعدات لقوات الرئيس نيكولا مادورو دون وضع جنودها على الأرض.

وأضاف "نحن نعلن اليوم، ولكن ليس فقط التصريح، ولكن من خلال الأفعال، نؤكد من جديد عزمنا على الوقوف جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الفنزويليين".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
المغرب
-
x
18:00
-
بنين
أوغندا
-
x
21:00
-
السنغال