روسيا تتعهد بدعم الجيش الفنزويلى لمفاومة أعداء "مادورو"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا ستقوي جيش فنزويلا لمقاومة "الأعداء" الذين يريدون زعزعة استقرار البلاد.





وقال ريابكوف، متحدثًا في يوم الاستقلال الفنزويلي، إن موسكو ستواصل توفير المعدات لقوات الرئيس نيكولا مادورو دون وضع جنودها على الأرض.





وأضاف "نحن نعلن اليوم، ولكن ليس فقط التصريح، ولكن من خلال الأفعال، نؤكد من جديد عزمنا على الوقوف جنبا إلى جنب مع أصدقائنا الفنزويليين".