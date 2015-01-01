كيف مازح محمد إمام جمهوره بسبب مولودته خديجة؟
الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:01 م
الفجر الفني
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نشر الفنان محمد إمام صوره له مع لعبة صغيرة على الشخصى انستجرام وعلق: " أعرفكم على صاحبى الجديد اللى أنا مش عارف ده قطة ولا أرنب ولا إيه حكايته .. بس كل اللى أعرفه أن بيسكت خديجة .. أنا مش أنا" ليرد الجمهور: ده لسه هتجيب دباديب وعرايس ومطابخ لعبة وليلة ربنا يعينك، طب كويس أن فى حد بيعرف يسكتها، ربنا يخليهالك، شكله جميل وغير ذلك الكثير.
يذكر أن الفنان محمد إمام رُزق بطفلته الأولى خديجة منتصف الشهر الماضى.
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