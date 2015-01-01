كيف مازح محمد إمام جمهوره بسبب مولودته خديجة؟

نشر الفنان محمد إمام صوره له مع لعبة صغيرة على الشخصى انستجرام وعلق: " أعرفكم على صاحبى الجديد اللى أنا مش عارف ده قطة ولا أرنب ولا إيه حكايته .. بس كل اللى أعرفه أن بيسكت خديجة .. أنا مش أنا" ليرد الجمهور: ده لسه هتجيب دباديب وعرايس ومطابخ لعبة وليلة ربنا يعينك، طب كويس أن فى حد بيعرف يسكتها، ربنا يخليهالك، شكله جميل وغير ذلك الكثير.