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عشرات الشطاء عراة فى "بامبلونا" الإسبانية احتجاجا على "قتال الثيران"

الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:01 م
عشرات الشطاء عراة فى بامبلونا الإسبانية احتجاجا على قتال الثيران
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خاطر عبادة
 
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خرج العشرات من المتظاهرين العراة إلى شوارع بامبلونا، شمال إسبانيا للتظاهر ضد تقليد مصارعة الثيران في المدينة اليوم.

وكان 54 ناشطًا في مجال حقوق الحيوان، شبه عارين أمام قاعة المدينة قبل يوم واحد من مهرجان سان فيرمين الشهير، ولم يرتدوا سوى الملابس الداخلية وأبواق الثيران وسكين مزيف في ظهرهم.

وقدمت المجموعة "مسرح جريمة" مزيفًا تمسك شريطًا أبيض على الأرض في شكل ثيران، ثم مثّل 54 منهم الثيران التي ستموت في عطلة نهاية الأسبوع.
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