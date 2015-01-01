بوجبا يرافق مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية للموسم المقبل
الجمعة 05/يوليه/2019 - 04:01 م
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد أعلن أن بول بوحبا نجم الفريق لم يرفض الانضمام إلى جولة النادي التحضيرية للموسم المقبل على الرغم من رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.
وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي كما أن المان يونايتد ليس في مزاج جيد للتفاوض مع ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المان اليونايتد رفض أي تكهنات من وسائل الإعلام حول رفض بوجبا مرافقة الفريق في جولته بعد أيام.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد بخوض أول مباراة ودية قبل الموسم في 13 يوليو ضد بيرث جلوري.
وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي كما أن المان يونايتد ليس في مزاج جيد للتفاوض مع ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المان اليونايتد رفض أي تكهنات من وسائل الإعلام حول رفض بوجبا مرافقة الفريق في جولته بعد أيام.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد بخوض أول مباراة ودية قبل الموسم في 13 يوليو ضد بيرث جلوري.
Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد بوجبا
- صحيفة إنجليزية: بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد
- بالدليل.. بوجبا خارج مانشستر يونايتد
- تعرف على مخطط ريال مدريد الجديد لضم "بوجبا"
- فاران على رادار مانشستر يونايتد
- بوجبا يصدم زيدان وريال مدريد بقرار ناري
- مانشستر يونايتد مهدد بفقدان نجمي الفريق لصالح ريال مدريد
- ريال مدريد يطرد 3 نجوم من أجل بوجبا!
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. الملكي يقترب من إنهاء كبرى صفقاته وتحديد موعد إعلان الصفقة الضخمة
- مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد
- نجوم مانشستر يونايتد يعلنوا الحرب على بوجبا