بوجبا يرافق مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية للموسم المقبل



وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض رسمي كما أن المان يونايتد ليس في مزاج جيد للتفاوض مع ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المان اليونايتد رفض أي تكهنات من وسائل الإعلام حول رفض بوجبا مرافقة الفريق في جولته بعد أيام.



وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد بخوض أول مباراة ودية قبل الموسم في 13 يوليو ضد بيرث جلوري.

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ​مانشستر يونايتد​ أعلن أن ​بول بوحبا​ نجم الفريق لم يرفض الانضمام إلى جولة النادي التحضيرية للموسم المقبل على الرغم من رغبته في الرحيل إلى ​ريال مدريد​ واللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.