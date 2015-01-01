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مدينة اليكانتي تستقبل فريق الأهلي

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:56 م
مدينة اليكانتي تستقبل فريق الأهلي
فندق الاقامة
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محمد الصو
 
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تستعد مدينة اليكانتي الاسبانية استقبال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وأكد فندق الإقامة الاسباني علي تجهيز كافة الترتيبات التي تخص معسكر الفريق الأحمر قبل وصول الفريق ب٢٤ ساعة.


وصرح مجلس إدارة النادي الأهلي دخول الفريق معسكر مغلق في اسبانيا للاستعداد لاستكمال الموسم الكروي والذي يتبقى فيه مباراتين للقلعة الحمراء، بجانب الاستعداد للموسم الجديد.


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