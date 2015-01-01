بزيادة 40 جنيه.. تموين بورسعيد يحبط محاولة استغلال زيادة أسعار الوقود

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أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد محاولة بيع اسطوانات بوتاجاز بالمخالفة للسعر الرسمي المُعلن.



وشنت المديرية حملة مكبرة بقيادة مجدي الخضر، وكيل المديرية، حملة بالتعاون مع المقدم حسام صقر رئيس مباحث التموين ورجال مديرية التموين، وتمكن من ضبط ٧ اسطوانات بوتجاز قبل بيعها بزيادة ٤٠ جنيهًا عن السعر الرسمي.



تم ضبط البائع الذي خالف القانون وتحرر المحضر الخاص بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.