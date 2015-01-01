عقب خروجه من المستشفى.. السبسي يتصل بعائلتي شهيدي العملية الإرهابية بشارل ديغول

إتصل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، بعائلتي الشهيدين حافظ الأمن مهدي الزمالي والمواطن عبد الكريم الأخضر اللذين استشهدا نتيجة العملية الإرهابية التي جدّت يوم 27 جوان 2019 بنهج شارل ديغول بتونس العاصمة.



