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النصر يخطط لخطف هداف القادسية

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:49 م
النصر يخطط لخطف هداف القادسية
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دخل نادي النصر بقوة في سباق التوقيع مع اللاعب الدولي هارون كمارا مهاجم فريق القادسية خلال الصيف الحالي.

وكشفت تقارير سعودية عن رغبة نادي النصر في تعزيز خط هجوم بالحصول على خدمات مهاجمه هارون كمارا مهاجم القادسية.

وقدم العالمي النصراوي عرضاً مالياً كبيراً لإقناع إدارة القادسية للحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

عرض النصر يفوق العرض المقدم من نادي اتحاد جدة الذي يرغب هو الآخر في الظفر بخدمات اللاعب هذا الصيف.

وكان الاتحاد قد وضع هارون كمارا كخيار ثاني حال فشل التعاقد مع المهاجم الدولي عبد الفتاح آدم نجم التعاون.
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