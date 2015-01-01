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إليسا تغضب أهل سوريا بتصريحات قاسية.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:46 م
إليسا تغضب أهل سوريا بتصريحات قاسية.. تعرف على التفاصيل
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الفجر الفني
 
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عبرت الفنانة اليسا عن دعمها لسوريا واللاجئين بأحقيتهم فى العيش لبلدهم بالإضافة إلى غيرتها على بلدها لبنان، فسارعت بنشر تغريدة على موقع التواصل تويتر كتبت فيها: أنا مع عودة اللاجئين لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعانى أزمة إقتصادية ومنو قادر يتحمل.

وتابعت: وأنا بحب الشعب السورى وأمى سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن.
 
وكانت التعليقات متباينة بين مؤيد لرأى اليسا ومعارض فكتب أحدهم: ليه عاوزين تطردوهم، هما عايشين فى مصر والجزائر وغيرهم ومرتاحين، ما استنجدوا بينا مينفعش يروحوا بلدهم إلا لما بلدهم تتحسن، مش بيشكلوا خطر وعادى يعيشوا فى أى دولة وغيرهم.
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