إليسا تغضب أهل سوريا بتصريحات قاسية.. تعرف على التفاصيل

عبرت الفنانة اليسا عن دعمها لسوريا واللاجئين بأحقيتهم فى العيش لبلدهم بالإضافة إلى غيرتها على بلدها لبنان، فسارعت بنشر تغريدة على موقع التواصل تويتر كتبت فيها: أنا مع عودة اللاجئين لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعانى أزمة إقتصادية ومنو قادر يتحمل.





وتابعت: وأنا بحب الشعب السورى وأمى سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن.

وكانت التعليقات متباينة بين مؤيد لرأى اليسا ومعارض فكتب أحدهم: ليه عاوزين تطردوهم، هما عايشين فى مصر والجزائر وغيرهم ومرتاحين، ما استنجدوا بينا مينفعش يروحوا بلدهم إلا لما بلدهم تتحسن، مش بيشكلوا خطر وعادى يعيشوا فى أى دولة وغيرهم.