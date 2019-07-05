بعد رفع اسعار البنزين .. القصة الكاملة للزيادة الأخيرة في برنامج إصلاح الوقود بمصر

منذ أمس وشهدت محطات الوقود " البنزين " ازدحامًا شديدًا، وذلك ترقبًا لرفع اسعار البنزين ، وحدث بالفعل، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة 5-7-2019 بشكل رسمي عن زيادة اسعار البنزين والمحروقات واسطوانات البوتوجاز، وتأتي زيادة اسعار البترول ضمن آلية التسعير التلقائي التى أقرتها الوزارة في يناير من العام الجاري.





تقرير سابق بنك استثمار " إتش سي " بشأن رفع اسعار البنزين





ويعتبر سعر البنزين فى مصر مؤثر فى كافة النواحي الاقتصادية الآخري، حيث نشر مؤخرًا بنك استثمار "إتش سي" تقرير يفيد بأن الحكومة المصرية سترفع اسعار البنزين‬‎ والسولار الفترة المقبلة بحد أقصى حتى نهاية شهر يوليو 2019، كما توقع "إتش سي" أن تكون الزيادة فى اسعار البنزين فى مصر 2019 أقل من الزيادة السابقة، حيث يقدر ارتفاع اسعار البنزين‬‎ والديزل بنسبة 15% إلى 30% في الفترة الزمنية السابق ذكرها وتعد تلك نسبة أقل من نسبة الزيادة فى اسعار البنزين في السنة المالية السابقة 2017-2018 .

قبل الزيادة .. اسعار البنزين والمحروقات في مصر 2019 قبل تطبيق رفع سعر الوقود اليوم الجمعة، كالأتي:

سعر البنزين 95 كان 7.75 جنيه للتر سعر البنزين 92 كان 6.75 جنيه للتر سعر البنزين 80 كان 5.5 جنيه للتر سعر السولار كان سعره 5.50 سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي كان 50 جنيها. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري كان 100 جنيها.

بعد الزيادة .. اسعار البنزين والمحروقات في مصر 2019 بعد تطبيق رفع سعر الوقود اليوم الجمعة 5-7-2019، وهي:

سعر لتر البنزين 95 بلغ 9 جنيهات. سعر لتر البنزين 92 بلغ 8 جنيهات. سعر لتر البنزين 80 بلغ 6.75 جنيه. سعر لتر السولار بلغ 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي بلغ 65 جنيها. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بلغ 130 جنيها.



نسبة زيادة اسعار البنزين والمحروقات في مصر اليوم الجمعة 5-7-2019

زيادة سعر لتر بنزين 80 بنسبة 22.5% زيادة سعر لتر بنزين 92 بنسبة 18.5% زيادة سعر لتر بنزين 95 بنسبة 16.1% زيادة سعر لتر السولار بنسبة 22.5% زيادة سعر متر الغاز لسيارات بنسبة 27.3% زيادة سعر اسطوانة البوتجاز بنسبة 30%

تفاصيل رفع الدعم عن اسعار البنزين والمواد البترولية ببرنامج إصلاح الوقود في مصر

تعمل الحكومة المصرية على تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقودبسعر التكلفة، حيث يستهدف تحريك اسعار البنزين والوقود اليوم الشريحة الرابعة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر.

كما يمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميًا، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى وفيما يلي قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتعتبر الزيادة التى تم إقراراها اليوم الجمعة، الرابعة والأخيرة فى أسعار البنزين والمنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو 2018.



أهمية رفع الدعم عن اسعار البنزين والمواد البترولية للمواطنين

تم توجيه فارق ترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية من خلال اسعار البنزين الجديدة بالتزامن مع توجهات الحكومة لرفع اسعار البنزين والمحروقات، لدعم البرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجًا، سواء زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بقرار جمهوري لمواجهة أعباء المعيشة.

والمبالغ التي سيتم توفيرها من أسعار البنزين الجديدة وبعض بنود الموازنة ستعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات العامة خاصة قطاعي الصحة والتعليم إذ بلغ الإنفاق عليهما بقيمة ٣٢٦,٨ مليار جنيه بزيادة قدرت 70 مليار جنيه عن ما كان عليه في العام المالي الماضي، من بينها 125 مليارا لقطاع الصحة و210.8 مليار جنيه للتعليم.

بالدولار .. قارن بين سعر البنزين في مصر والدول العربية

يختلف سعر البنزين من دولة إلى أخرى على حسب الدعم التي تقدمه الدولة لمواطنيها وحجم الضرائب المفروضة، حيث أن سعر النفط ثابت وتقوم جميع الدول بشراءه بذات الثمن، ولكن بعد الدعم يتم تراوح سعره في دولة عن أخرى، وفيما يلي نستعرض عليكم اسعار البنزين بالدول العربية بالدولار.

اسعار البنزين في الكويت 0.35 دولار اسعار البنزين في السودان 0.14 دولار اسعار البنزين في الجزائر 0.35 دولار اسعار البنزين في البحرين 0.53 دولار اسعار البنزين في قطر 0.55 دولار اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية 0.56 دولار اسعار البنزين في عمان 0.57 دولار اسعار البنزين في العراق 0.63 دولار اسعار البنزين في الإمارات 0.66 دولار اسعار البنزين في لبنان 0.84 دولار اسعار البنزين في الأردن 1.42 دولار

اسعار البنزين والوقود خلال الخمس سنوات الماضية





نقدم لكم اسعار البنزين والوقود خلال الخمس أعوام الماضية ضمن خطة رفع الدعم التي أعلنت الحكومة المصرية عنها مسبقا، وهي:





زيادة أسعار البنزين 2014





في يونيو 2014، تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 160 قرشا، و بنزين 92 ارتفع سعر اللتر إلى 180 قرشا، كما زاد سعر بنزين 95 حينها إلى 6.25 جنيه.





زيادة أسعار البنزين 2016





في 4 نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار البنزين والسولار، مع تحرير سعر صرف العملة، حيث بلغ سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر إلى 2.35 جنيه للتر، و بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، و السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، و غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للتر.





زيادة أسعار البنزين 2017





وفي 29 يونيو 2017، حركت الحكومة أسعار البنزين ، حيث بلغ سعر بنزين 80: 3.65 جنيهات للتر بدلا من 235 قرشا، و بنزين 92 : 5 جنيهات للتر بدلا من 350 قرشا، أما السولار بلغ 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.





زيادة سعر البنزين يونيو 2018





ارتفعت المنتجات البترولية للمرة الرابعة ضمن الخطة الموضوعة مسبقا ليصبح سعر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، و سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، أما سعر اسطوانات البوتاجاز بلغ 50 جنيها من 30 جنيها، و سعر الاسطوانة التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه.





زيادة سعر البنزين صباح اليوم الجمعة 5 يوليو 2019





بلغ سعر لتر بنزين 95 أصبح 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش، سعر لتر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش، و سعر لتر بنزين 80 أصبح 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش، و سعر لتر السولار أصبح 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش، و سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، و سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري أصبح 130 جنيها بدلا من 100 جنيها.





رؤية استراتيجية تخدمها رع الدعم عن اسعار البنزين والوقود - خطة مصر 2030

بخلاف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه مصر، فأن هناك أبعاد مستقبلة لتحريك أسعار البنزين والوقود في مصر، حيث يوجد اتجاه كامل لتحويل اقتصاد مصر لاقتصاد أخضر، والاعتماد على المنتجات الوطنية في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتخفيض الجمارك على السيارات الكهربائية لتكون صفرا في المئة، أما العاملة بالغاز تحصل على نصف إعفاء، والعربات التي تستخدم بنزين أو غاز 75%.

كما يوجد اتجاه حكومي لإحلال الغاز والكهرباء محل البنزين ، لتقليل الأعباء على الدولة، وخدمة البيئة في الوقت ذاته، نظرا لأن مصر غنية بالغاز الطبيعي، وتعمل على توفير أكبر قدر من الكهرباء، وبالتالي الاستغناء التدريجي عن البنزين ، يخفف عبء استيراده مستقبليا، فضلا عن خدمة "خطة مصر 2030" التي تسعى كل مؤسسات الدولة لتحقيقها.





بيان مجلس الوزراء بشأن رفع اسعار البنزين والوقود



