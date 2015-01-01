صراع سعودي على ضم مهاجم المغرب

أشعل المهاجم الدولي أيوب الكعبي نجم نادي هيبي فورتشن الصيني الصراع بين أندية الدوري السعودي على التعاقد معه في الموسم المقبل.





وكشفت تقارير سعودية عن اقتراب أحد الأندية السعودية من التعاقد مع أيوب الكعبي نجم هيبي فورتشن الصيني هذا الصيف.





ورصد النادي السعودي 6 مليون يورو للتوقيع مع مهاجم منتخب أسود الأطلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ورغم عدم الكشف عن إسم النادي السعودي، إلى أن هناك اهتمام رباعي من النصر والأهلي والوحدة والشباب بخدمات مهاجم نهضة بركان السابق.





وكان النصر قد حاول التعاقد مع اللاعب في العام الماضي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ورحل اللاعب للدوري الصيني.