محافظ الغربية يعتمد تعريفة ركوب وسائل النقل بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية
الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:46 م
أيمن يحيي
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اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
جاء ذلك بناءً على الإجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرورالغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود بحيث تكون 9 جنيهات لبنزين 95 و8 جنيهات لبنزين 92 و6.75 لبنزين 80 والسولار والكيروسين و65 جنيه سعر إسطوانة الغاز المنزلى و130 جنيه سعر إسطوانة الغاز التجارية.
وخلال الإجتماع أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة بإتخاذ كافة الإجراءات التى تتمثل فى قيام الوحدات المحلية للمراكز ومدن المحافظة وإدارة المواقف بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التى تم إقرارها وإعلانها فى مكان واضح وكذلك الإلتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم إستغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات.
كما كلف إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تتعدى على حقوق المواطن لإستصدار قرار بإيقافها لمدة 3 شهور أو كما ترى السلطة المختصة.
على أن تقوم مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الإلتزام بأسعار المنتجات البترولية.
كما أعلن محافظ الغربية رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الأتية: 01064010999- 01277073412.
جاء ذلك بناءً على الإجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرورالغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود بحيث تكون 9 جنيهات لبنزين 95 و8 جنيهات لبنزين 92 و6.75 لبنزين 80 والسولار والكيروسين و65 جنيه سعر إسطوانة الغاز المنزلى و130 جنيه سعر إسطوانة الغاز التجارية.
وخلال الإجتماع أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة بإتخاذ كافة الإجراءات التى تتمثل فى قيام الوحدات المحلية للمراكز ومدن المحافظة وإدارة المواقف بالتنسيق مع وحدات المرور ومباحث المرور لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التى تم إقرارها وإعلانها فى مكان واضح وكذلك الإلتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم إستغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات.
كما كلف إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تتعدى على حقوق المواطن لإستصدار قرار بإيقافها لمدة 3 شهور أو كما ترى السلطة المختصة.
على أن تقوم مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الإلتزام بأسعار المنتجات البترولية.
كما أعلن محافظ الغربية رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الأتية: 01064010999- 01277073412.
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