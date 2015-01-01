وفاة شخصين وإصابة 3 أطفال إثر حادث مروري بقبلي

توفيت سيدة وزوجها، وأُصيب 3 أطفال من نفس العائلة وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجهوي، إثر حادث مرور بمنطقة البحاير من معتمدية قبلي الشمالية.





واستقبل المستشفى الجهوي بقبلي أيضا ثلاثة اطفال تم الاحتفاظ باثنين منهما في قسم الانعاش وتجرى صباح اليوم تدخلات جراحية على الطفلة الثالثة نظرا لاصابتها ببعض الكسور".



