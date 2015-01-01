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وفاة شخصين وإصابة 3 أطفال إثر حادث مروري بقبلي

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:42 م
وفاة شخصين وإصابة 3 أطفال إثر حادث مروري بقبلي
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مروى الجلاصي
 
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توفيت سيدة وزوجها، وأُصيب 3 أطفال من نفس العائلة وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجهوي، إثر حادث مرور بمنطقة البحاير من معتمدية قبلي الشمالية.

واستقبل المستشفى الجهوي بقبلي أيضا ثلاثة اطفال تم الاحتفاظ باثنين منهما في قسم الانعاش وتجرى صباح اليوم تدخلات جراحية على الطفلة الثالثة نظرا لاصابتها ببعض الكسور".

ولا تزال الاسباب الرئيسية لهذا الحادث مجهولة خاصة وان سيارة العائلة انقلبت (لوحدها) دون وجود ما يدل على مسؤولية طرف اخر.
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