غريب يحدد موعد معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للأمم الإفريقية
الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:43 م
محمد الصو
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل موعدا لمعسكر الفراعنة الصغار استعدادا للأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين أو ثلاثة مباريات ودية، خلال المعسكر للوقوف على مستوى اللاعبين قبل الانخراط في منافسات البطولة بشكل رسمي.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو اليابان 2020.
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