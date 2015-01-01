أزمة فى ملابس الهلال السعودي بمعسكر النمسا

ارتدى فريق الهلال السعودى، الملابس التى تحمل شعار الشركة القديمة على الرغم من انتهاء الارتباط معها فى المعسكر الإعدادى لـ"الزعيم" المقام حاليا فى النمسا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2019/2020.





ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لاعبى الهلال والأجهزة الفنية والمساعدة اضطروا إلى ارتداء الملابس المصنعة من الشركة القديمة، مضيفة أن أطقم الملابس الجديدة لم تصل حتى الآن.





أضافت الصحيفة أن الهلال ينتظر وصول أطقم الملابس الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لتوزيعها على الفريق، بعد أن يتم تجهيزها بشعارات الشركات الراعية التي تعاقد معها النادى في الفترة الماضية.