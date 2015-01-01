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إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بميت غمر "صور"

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:39 م
إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بميت غمر صور
إزالة التعديات
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محمد كشك
 
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نفذت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بالتعاون مع مركز شرطة ميت غمر، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء بنطاق المركز.

وترأس الحملة محمد جودة، رئيس الوحدة المحلية بميت ناجي، الخطيب سمير رئيس الوحدة المحلية بأوليلة وقوة أمنية من مركز الشرطة وتحت إشراف منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر واللواء إيهاب شبانة مساعد مدير امن الدقهلية للجنوب.

وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بقرية كفر الجوهري، بنطاق الوحدة المحلية بميت ناجي وحالة تعدٍ آخرى بقرية أوليلة.

وأكت منال الغندور، رئيسة مركز ومدينة ميت غمر، أنه لا تهاون فى إزالة المخالفات والتصدى لها فى المهد ولا تهاون مع الموظف المتقاعس عن تأدية مهام وظيفته.
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