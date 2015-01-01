30 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية بحلول 2022

توقع تقرير حديث ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 30 مليونا بحلول 2022، أي ما نسبته 82.6% من سكانها، مقارنة بـ24 مليونا عام 2017، والذين شكلوا حينها 73.2% من السكان.





كما رجح أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية إلى 5.4 أجهزة لكل فرد في السعودية. ويقدّر التقرير الذي أصدرته «سيسكو» بعنوان: «مؤشر الشبكات المرئية» وصول عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول 2022، يعيش منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي سيكون لها السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت، بارتفاعها بنسبة 41% خلال السنوات الخمس من 2017-2022.





فيما يصل عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة في منطقة الشرق الأوسط إلى 2.5 مليار جهاز. وفي السعودية منفردة، سيشهد العام ذاته زيادة عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومنافذ الاتصال بنحو 83.3 مليون جهاز ليصل مجموعها إلى نحو 194.2 مليون جهاز.









وتستحوذ الأجهزة غير الحاسوبية على الحصة الأكبر في ارتفاع معدلات حركة مرور البيانات، نتيجة نمو الاتصالات من آلة إلى أخرى (M2M) بأعلى المعدلات، تليها أجهزة الجوال كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعزز الاتصال ويخلق فرصا جديدة للذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية. وتتوقع شركة سيسكو أن تتضاعف سرعة الاتصال عبر النطاق العريض، بأكثر من ثلاث مرات من العام 2017 إلى العام 2022، ومن المتوقع أن تزداد سرعة اتصالات النطاق العريض في السعودية، من 12.2 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 41.2 ميجابت في الثانية بحلول العام 2022، لتمكين الشركات والأفراد من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل.