محمد صلاح يستعد بطريقة خاصة لثمن نهائي أمم إفريقيا 2019

حرص محمد صلاح نجم مننخب مصر على نشر صورة جديدة داخل صالة الجيمانزيوم فى معسكر تدريب الفراعنة استعدادًا لمباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على أوغندا بهدفين نظيفين في ختام دور المجموعات وينتظر الفراعنة مواجهة كينيا أو جنوب إفريقيا في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأول برصيد 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.