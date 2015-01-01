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محمد صلاح يستعد بطريقة خاصة لثمن نهائي أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:25 م
محمد صلاح يستعد بطريقة خاصة لثمن نهائي أمم إفريقيا 2019
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حرص محمد صلاح نجم مننخب مصر على نشر صورة جديدة داخل صالة الجيمانزيوم فى معسكر تدريب الفراعنة استعدادًا لمباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على أوغندا بهدفين نظيفين في ختام دور المجموعات وينتظر الفراعنة مواجهة كينيا أو جنوب إفريقيا في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.

 

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأول برصيد 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

 

 

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