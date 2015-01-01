مجلس الوزراء يقر تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي واعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بعادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق وقاسم جومارت رئيس كازاخستان.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة 14 لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان ورأس فيها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة ولقاءاته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.





وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان. ونوه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة كما أعرب عن الشكر والتقدير لليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة. مجددا الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام القادم بمشيئة الله في المملكة.





كما اطلع المجلس على نتائج زيارة ولي العهد لكوريا ومباحثاته مع الرئيس مون جاي إن وعدد من المسؤولين التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين ومباحثاته مع الامبراطور نارو هيتو امبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.





وبين أن المجلس استعرض عددا من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودوليا وعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر اليوم وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية استمرارا للأعمال الإرهابية وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. مشددا على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.





وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشدداً في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.





وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي مصر وتونس والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء. مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين. منوها بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.