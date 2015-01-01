زيدان يضغط على ريال مدريد لضم هذا النجم
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:27 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي ونائبه خوسيه أنخيل سانشيز للتحدث بشأن المفاوضات مع الصفقات الجديدة.
وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن زيدان ضغط على رئيس النادي ونائبه من أجل التعاقد مع بول بوجبا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيريز اقترح بدلاء للنجم الفرنسي ولكن زيدان أكد أنه يجب إعطاء الأولوية للتوقيع مع بوجبا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان قلق من يوفنتوس الذي يسعى لإعادة نجمه الفرنسي وأنه طالب بيريز بعدم السماح لبوجبا بالعودة للسيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن زيدان ضغط على رئيس النادي ونائبه من أجل التعاقد مع بول بوجبا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيريز اقترح بدلاء للنجم الفرنسي ولكن زيدان أكد أنه يجب إعطاء الأولوية للتوقيع مع بوجبا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان قلق من يوفنتوس الذي يسعى لإعادة نجمه الفرنسي وأنه طالب بيريز بعدم السماح لبوجبا بالعودة للسيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي.
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