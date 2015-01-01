زيدان يضغط على ريال مدريد لضم هذا النجم



وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن زيدان ضغط على رئيس النادي ونائبه من أجل التعاقد مع ​بول بوجبا​.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيريز اقترح بدلاء للنجم الفرنسي ولكن زيدان أكد أنه يجب إعطاء الأولوية للتوقيع مع بوجبا​.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان قلق من ​يوفنتوس​ الذي يسعى لإعادة نجمه الفرنسي وأنه طالب بيريز بعدم السماح لبوجبا بالعودة للسيدة العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن​ ​زين الدين زيدان​ المدير الفني لريال مدريد اجتمع مع ​فلورنتينو بيريز رئيس النادي​ ونائبه ​خوسيه أنخيل سانشيز للتحدث بشأن المفاوضات مع الصفقات الجديدة​.