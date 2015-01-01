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أندلسية السعودية تعتزم زيادة استثماراتها الطبية في مصر

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:27 م
أندلسية السعودية تعتزم زيادة استثماراتها الطبية في مصر
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 تعتزم مجموعة أندلسية السعودية للخدمات الطبية، توسيع استثماراتها بمصر من خلال إنشاء مستشفيتين في مدين يالقاهرة الجديدة والـ 6 من أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.

 وقال حازم درويش، رئيس المجموعة، إن شركته تمتلك العديد من المستشفيات في الإسكندرية والقاهرة، موضحا أنه يجرى حالياً شراء قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء المستشفيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجموعة أندلسية السعودية اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفقا لبيان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات المطلوبة للمستثمرين، سواء لتوسيع استثماراتهم القائمة، أو لضخ استثمارات جديدة.

وأضاف مصطفي مدبولي، أن الدولة بدأت فى التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، ويشارك فى تقديم الخدمة مستشفيات حكومية وخاصة، ولذا فوجود مؤسسة كبيرة تمتلك عدداً من المستشفيات باستثمارات جديدة فى القطاع الصحى يُعد أمراً مهماً لنجاح المنظومة.
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