أرامكو السعودية تُجري محادثات مع بنوك استثمار بشأن الطرح الأولي

ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة "أرامكو السعودية" ستستأنف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.





ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي.

ونقلت المصادر بأن العمل التفصيلي على طرح أرامكو قد يتسارع لاحقا هذا العام أو أوائل العام المقبل.





وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر ، في مارس الماضي أن تكون الشركة جاهزة للطرح العام الأولي خلال سنة من الإتمام النهائي لصفقة استحواذها على حصة 70 بالمائة من رأسمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك.





وأوضح أن لدى أرامكو "منهجية معروفة في تحديد قيمة الصفقات المختلفة داخل وخارج المملكة، باستخدام الخبراء الماليين والخبراء في الشركة وجرى الاتفاق على السعر مع الصندوق".





واعتبر الناصر أن "إتمام الصفقة مع صندوق صفقة يعود بالمنفعة على الجهات الثلاث الصندوق وسابك وأرامكو".





وتم الإعلان عن صفقة الاكتتاب العام لأول مرة في عام 2016 باعتباره حجر الأساس لرؤية المملكة 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي ، بهدف إدراجها في النصف الثاني من عام 2018.





وتريد المملكة جمع 100 مليار دولار من بيع حصة 5 بالمائة في أرامكو، والتي من شأنها أن تجعلها أكبر اكتتاب في التاريخ.