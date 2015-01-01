السعودية تقترب من إصدار نظام التجارة الإلكترونية

تعتزم السعودية إصدار نظام جديد لقطاع التجارة الإلكترونية؛ وذلك بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين أطراف المتعاملين في القطاع، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية في البلاد، وبخاصة أن المملكة تعتبر واحدة من أسرع عشر دول نمواً في التجارة الإلكترونية حول العالم، إضافة إلى أنها تعتبر أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030» تحت ««برنامج التحول الوطني»، ورافداً رئيسياً للاقتصاد السعودي.





ومن المتوقع صدور النظام قريباً، وذلك من خلال مشروع وضعته وزارة التجارة والاستثمار، ويهدف إلى دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في القطاع، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، في الوقت الذي يسري النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في السعودية أو يقدم سلعة أو خدمات داخل البلاد، وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول لها.

ويتضمن النظام بنوداً مهمة بما يتعلق بحماية المستهلك، حيث يشترط على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، من خلال الخطوات الفنية التي يجب على المستهلك اتباعها لإبرام العقد أو لشراء سلعة، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف الخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع، وسعر الخدمات والبضائع شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، كما يدعو النظام إلى تقديم فاتورة للمستهلك تبين التكاليف.

ويشترط النظام أن يكون مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها أن يقدم بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة، واللقب المهني المعمول به، واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، وأي بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والاستثمار أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.

ويحذر النظام ممارس التجارة الإلكترونية من تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع وتضليل المستهلك، إضافة إلى تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.

ويحق لوزارة التجارة والاستثمار إلزام من لا يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الممارس بذلك، إضافة إلى حجب المحل الإلكتروني المخالف في حال عدم الاستجابة، مع بيان للمخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وشدد النظام على أهمية المعلومات الشخصية، حيث تشير إحدى مواد النظام إلى أنه لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستخدمين أن يحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو من دون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.