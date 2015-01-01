24 مليار دولار استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر

ارتفعت قيمة استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر إلى 90.4 مليار درهم (24.61 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يشكل ما نسبته 15.5% من إجمالي أصولها المستثمرة في الخارج، التي بلغت نحو 582 مليار درهم (158.44 مليار دولار) خلال شهر مارس من العام ذاته.





وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فلا تزال قيمة استثمارات البنوك الإماراتية وفروعها والمؤسسات التابعة لها عند أعلى مستوياتها في المملكة المتحدة، وبقيمة وصلت إلى نحو 61 مليار درهم (16.61 مليار دولار).





ويعتبر النظام المصرفي في الإمارات ضمن قائمة الأكبر من حيث قيمة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وفي نهاية مارس من العام الجاري بلغ إجمالي الأصول القائمة نحو 2.9 تريليون درهم تقريبا (789.48 مليار دولار).





ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت نحو 47 مليار درهم (12.80 مليار دولار) مع نهاية شهر مارس من العام الجاري، في حين وصلت قيمتها في مصر 43.4 مليار درهم (11.81 مليار دولار) والولايات المتحدة الأمريكية 37 مليار درهم (10.07 مليار دولار) وجزر الكايمان 37 مليار درهم أيضا (10.07 مليار دولار)، و25 مليار درهم في الهند (6.81 مليار دولار)، ونحو 21 مليار درهم (5.72 مليار دولار) في سلطنة عمان، و20 مليار درهم (5.44 مليار دولار) في البحرين، و19 مليار درهم (5.17 مليار دولار) في فرنسا.





ومن بين البلدان العشرة الأكثر استثمارا للبنوك الإماراتية، فقد شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة على أساس ربع سنوي، وهي المملكة المتحدة بواقع 14.6 مليار درهم (3.97 مليار دولار)، والسعودية بواقع 8.5 مليار درهم (1.58 مليار دولار)، والهند 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار)، وجاءت مصر على رأس البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 11.7 مليار درهم (3.19 مليار دولار)، تليها السعودية بقيمة 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار)، ثم المملكة المتحدة بنحو 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، وذلك وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.



