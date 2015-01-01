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"نوعية المنوفية" تستقبل خبير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي (صور)

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:18 م
نوعية المنوفية تستقبل خبير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي (صور)
اللقاء
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أحمد الباهي
 
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استقبلت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، الدكتورة ميرفت غنيمي، الخبير بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالي، في زيارة إرشادية لتقديم الدعم الفني لوحدة القياس والتقويم بالكلية، وكان في استقبالها الدكتورة حنان يشار عميد الكلية والدكتورة هيام مصطفى مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية وأعضاء الوحدة.

وأسفرت الزيارة عن وضع آلية لمتابعة أنشطة مشروع مركز القياس والتقويم بالكلية سعيًا لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها، ووضع معايير تقويم للطلاب في البرامج الأكاديمية المختلفة.
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