حساب المواطن: يتعامل مع 48 ألف اعتراض خلال 3 أشهر





أنجز برنامج حساب المواطن، أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.





وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019م





حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض





فيما بلغت عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 64 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها





كما استقبل أكثر من ثمانية الاف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين من سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.



