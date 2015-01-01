ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بالغربية

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تمكنت مباحث مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل مقيم بقرية كفوربلشاى يتاجر فى الأسلحة والذخائر، وبحوزته بندقية ألية وبندقية خرطوش و60 طلقة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية أخطارا من الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفرالزيات، بتمكن النقيبان أحمد شيحة ومحمد نصحى معاونا المباحث، بضبط ( أ.ش – 27 سنة – عاطل) مقيم بقرية كفوربلشاى، وبحوزته بندقية ألية و2 خزنة خاصة بالسلاح الألى، و60 طلقة لذات العيار، وبندقية خرطوش، بقصد الاتجار، وسيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، بغرض استخدامها فى تسهيل تجارته الغير مشروعة.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر محضر رقم 375 جنح أمن الدولة طوارئ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.