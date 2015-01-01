بدلا من البوتكس.. ماسك طبيعي لخدود ممتلئة

ننشر لكم مكونات أفضل ماسك للوجه ويناسب البشرة ويملئ الخدود بدلا من البوتكس، حيث أن مكوناته طبيعية وويسهم في نضارة وجمال الوجه:

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية: تحتوي الخميرة على خصائص تعمل على تسمين البشرة وجعلها ممتلئة ومشدودة. إضافة الى ذلك، تعمل الخميرة على تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما وتكافح علامات شيخوخة البشرة المبكرة، وحب الشباب وكافة أنواع الحبوب والبثور.





ربع كوب من اللبن الدافئ: يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك، وهو مادة مفيدة جداً للبشرة والحفاظ على شبابها، حيث ترطبها وتعزز من مرونتها، وتغذيها وتحميها من الإصابة بسرطان الجلد.





طريقة تحضير افضل ماسك للوجه

اخلطي الخميرة واللبن جيداً، الى أن تحصلي على خليط متجانس وناعم. قومي بتطبيق الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن العينين، واتركيه مدة نصف ساعة، أو الى أن يجف بالكامل. في البداية، شطفي وجهك بالماء الدافئ، من ثم اغسليه بالغسول الملائم وأعيدي تشطيفه بالمياه الفاترة. واحرصي من ثم على ترطيب بشرتك بالكريم المرطب الملائم لنوعها.

واظبي على تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع الى أن تحصلي على النتائج المرجوة.