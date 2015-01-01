النصر يتجنب مواجهة السعوديين في ربع نهائي أبطال آسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مواجهات قوية ومثيرة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019.





جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.





وبحسب القرعة يلعب كاشيما إنتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو إيفرغراند الصيني بطل عامَي 2013 و2015.





وفي المقابل يتواجه شنغهاي إس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.





وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.





وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.





وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا يومَي 5 و6 أغسطس، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر.





في المقابل تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 أغسطس، والإياب أيام 16 و17 و18 سبتمبر.





وتقام مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يومَي 1 و2 أكتوبر، والإياب يومَي 22 و23 من ذات الشهر، على أن يجري ذهاب النهائي يوم 9 نوفمبر، والإياب يوم 24 من ذات الشهر.