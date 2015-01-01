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مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:14 م
مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي
رمز سرطان الثدي
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منى صموئيل
 
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كشفت مبادرة صحة المرأة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن سبل الوقاية من سرطان الثدي، تلك الحملة التي تُجرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية، من خلال 3 مراحل، بدأت في الأول من يوليو بـ9 محافظات.

وفيما يلي 7 عوامل أساسية للوقاية من سرطان الثدي:

1- تعرفي على عوامل الخطورة لديك
2- قومي بالفحص الذاتي كل شهر
3- استشيري الطبيب إذا لاحظت أي تغير في الثدي
4- اتبعي خيارات وعادات صحية
5- حافظي على وزن صحي
6- مارسي رياضة المشي
7- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

كما استعرضت المبادرة، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الفحص الذاتي للثدي بالمنزل، في 4 خطوات، كالتالي:

الخطوة الأولى: قومى بالفحص أمام المرآة وانتي ثابتة

الخطوة الثانية: قومي بالفحص أمام المرآة ارفعي يديك لأعلى

الخطوة الثالثة: قومي بفحص أمام المرآة عن أي تغيرات بحلمة الثدي

الخطوة الرابعة: استلقي على السرير وقومي بإجراء الفحص التالي

الخطوة الخامسة: الفحص أثناء الاستحمام

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المزيد عن: وزارة الصحة سرطان الثدي الصحة
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