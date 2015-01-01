مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي

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كشفت مبادرة صحة المرأة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن سبل الوقاية من سرطان الثدي، تلك الحملة التي تُجرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية، من خلال 3 مراحل، بدأت في الأول من يوليو بـ9 محافظات.



وفيما يلي 7 عوامل أساسية للوقاية من سرطان الثدي:



1- تعرفي على عوامل الخطورة لديك

2- قومي بالفحص الذاتي كل شهر

3- استشيري الطبيب إذا لاحظت أي تغير في الثدي

4- اتبعي خيارات وعادات صحية

5- حافظي على وزن صحي

6- مارسي رياضة المشي

7- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



كما استعرضت المبادرة، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الفحص الذاتي للثدي بالمنزل، في 4 خطوات، كالتالي:



الخطوة الأولى: قومى بالفحص أمام المرآة وانتي ثابتة



الخطوة الثانية: قومي بالفحص أمام المرآة ارفعي يديك لأعلى



الخطوة الثالثة: قومي بفحص أمام المرآة عن أي تغيرات بحلمة الثدي



الخطوة الرابعة: استلقي على السرير وقومي بإجراء الفحص التالي



الخطوة الخامسة: الفحص أثناء الاستحمام



