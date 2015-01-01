"حديثة الولادة" وملقاة بـ"الشارع".. مصدر أمني يكشف مصير "طفلة الطالبية"
الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:11 م
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه تم إيداع الطفلة المعثور عليها بأحد شوارع منطقة الطالبية، في دار رعاية، بناء على قرار من النيابة العامة.
وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفلة حديثة الولادة وملقاة بأحد الشوارع، بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بالعثور على طفل حديث الولاده وملقى بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وبإنتقال النقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له، عثر على رضيعة عمرها يوم، وتم التحفظ على الطفلة تحت تصرف النيابة العامة، كما تحفظ المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية على كاميرات المراقبه المركبة بمكان العثور على الطفلة، لسهولة الوصول إلى الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها، والقبض عليه.
ورجحت التحريات الأولية، أن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، وتم التخلص منها بعد ولادتها بمكان العثور عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفلة حديثة الولادة وملقاة بأحد الشوارع، بمنطقة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بالعثور على طفل حديث الولاده وملقى بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وبإنتقال النقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له، عثر على رضيعة عمرها يوم، وتم التحفظ على الطفلة تحت تصرف النيابة العامة، كما تحفظ المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية على كاميرات المراقبه المركبة بمكان العثور على الطفلة، لسهولة الوصول إلى الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها، والقبض عليه.
ورجحت التحريات الأولية، أن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، وتم التخلص منها بعد ولادتها بمكان العثور عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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