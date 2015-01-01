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بالفيديو.. أول ظهور لطفل سارة الودعاني.. ومتابعون: ” يٌشبه والدته “

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:09 م
بالفيديو.. أول ظهور لطفل سارة الودعاني.. ومتابعون: ” يٌشبه والدته “
صورة تعبيرية
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شاركت الفاشنيستا وخبيرة التجميل سارة الودعاني، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلها الصغير في أول ظهور له .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تُلاعب طفلها وتدلله من خلال قرصه بوجنتيه، ما أثار إعجاب المتابعين الذين أشادو بجمال الطفل وبراءته، مٌشيرين إلى الشبه الكبير بينه وبين والدته.

يٌشار إلى أن الودعاني كانت قد أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله شراءها سيارة فاخرة ، حيث اتهمها الكثير من المتابعين باستعراضها للثراء وأنها مٌحدثة نعمة.


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