نسبة النجاح مفاجأة.. وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لجغرافيا وكيمياء الثانوية

نسبة النجاح 94.9%





430 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الجغرافيا





992 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الكيمياء





اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادتي الجغرافيا والكيمياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).





وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9824 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 94.9%.





وأضاف "عبد الحكم"، أن 430 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الجغرافيا، كما حصل 3703 طلاب وطالبات (بنسبة 37.69% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2313 طالب/طالبة (23.54% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1484 طالبا وطالبة (15.11% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





وحول نتيجة تقدير العينة العشوائية لمادة الكيمياء، قال نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية البالغ عددها 13373 ورقة، أسفرت عن نجاح 11154 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 83.4%.





وأوضح أن 992 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الكيمياء، كما حصل 4162 طالبا وطالبة (بنسبة 37.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 1994 طالبا وطالبة (17.88% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1537 طالبا وطالبة (13.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.



